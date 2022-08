Le fournisseur de produits de paiement Mollie, qui possède une filiale belge à Gand, a nommé Michaela LeBlanc Weber à la fonction de vice president Partnerships. Leblanc Weber provient de la composante FIS de Worldpay, où elle était active en tant que senior vice president Enterprise Partners.

Dans sa nouvelle fonction, Michaela LeBlanc Weber sera chargée de renforcer les liens de Mollie avec les partenaires locaux et mondiaux. De plus, elle aura la tâche de développer le réseau de partenaires de l'entreprise, afin d'offrir aux petits et moyens détaillants accès aux solutions SaaS. 'Il en résultera pour eux une uniformisation du champ d'action, et ils pourront ainsi concurrencer des acteurs plus en vue dans l'e-commerce ', déclare-t-on chez le fournisseur de produits de paiement.

Défenseuse des femmes dans le secteur technologique

'Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Michaela au sein de notre équipe. Elle est une spécialiste très expérimentée dans les domaines de la 'fintech' et des processus de paiement et est connue pour la puissance qu'elle met dans la mise en oeuvre de solides partenariats à long terme', affirme Ken Serdons, CCO de Mollie.

Avant que Michaela Leblanc Weber ne rejoigne Mollie, elle était chez Worldpay responsable de la gestion des relations mondiales avec les partenaires. Avant cela, elle travailla pour la division 'private equity' de Bain & Co, où elle se focalisait sur les entreprises 'fintech' et de paiement. De plus, Michaela est une défenseuse des femmes dans le secteur technologique. Elle est l'ex-co-présidente de l'organisation EMEA de FIS Empower, le réseau féminin professionnel de FIS, et elle a fondé le Women's Mentoring Network de Worldpay.

