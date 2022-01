Au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, nous nous sommes échangés des millions de messages, tradition oblige. Voici à votre intention les chiffres précis communiqués par les acteurs télécoms de notre pays, mesurés entre 20 heures le 31 décembre 2021 et 8 heures le 1er janvier 2022.

Telenet a enregistré sur son réseau en tout 3.842.174 SMS, ce qui représente un recul de 11,11 pour cent par rapport à l'année précédente, lorsque 4,31 millions de SMS furent expédiés. Les clients ont envoyé massivement leurs bons voeux au moyen d'applications telles WhatsApp et Facebook, soit 168.037 Go de données, en hausse de 67,57 pour cent (100.277 Go en 2021).

Davantage d'appels téléphoniques

Proximus révèle avoir traité 7,2 millions de SMS, ce qui est, selon l'opérateur, 'plus ou moins pareil à l'année précédente'. L'opérateur a cependant enregistré une croissance de 35 pour cent des données en comparaison avec la nuit de la Sain-Sylvestre de 2020-2021. On a également davantage téléphoné: le nombre d'appels mobiles a été chez Proximus de 30 pour cent supérieur à celui de l'année précédente.

Orange Belgium a noté la même tendance: avec quasiment 3,3 millions d'appels enregistrés, le nombre de communications y a même progressé de 55 pour cent, 'loin au-delà des pics des années dernières'. Selon Orange, cela est probablement dû au fait que les gens ont fait la fête en plus petites bulles en cette période de corona, mais ont voulu aussi impliquer d'autres membres de la famille dans leurs festivités. 'L'appel vidéo est actuellement davantage lié au travail, alors que les appels téléphoniques classiques apportent un petit plus surtout aux seniors moins familiers avec le numérique', indique Orange.

Suprématie de Facebook

Ce qui est étonnant, c'est que les clients Orange ont envoyé pas mal de SMS en plus qu'il y a un an. Ils ont atteint 5,6 millions, en hausse de 2,4 pour cent. Pour le reste, l'entreprise télécom a enregistré 258 To de données durant la dernière nuit de l'année, sous la forme de photos, vidéos ou appels vidéo (en hausse de 22,7 pour cent).

Pour ce qui est des réseaux sociaux, Facebook confirme sa domination. Chez Orange, Facebook a représenté quasiment 46 pour cent du volume de données total des réseaux sociaux. Viennent ensuite Instagram, TikTok, Snapchat et WhatsApp.

