Moins de smartphones vendus à cause des confinements chinois et de l'inflation

Les préoccupations liées à des prix en forte et constante augmentation représentent un obstacle pour la vente de smartphones. Selon l'analyste de marché Canalys, les fabricants ont durant le premier trimestre de cette année vendu onze pour cent de téléphones en moins qu'il y a un an et ce, en raison du fait que les gens restreignent leurs dépenses à présent que tout coûte plus cher. En outre, les importants confinements en Chine constituent aussi un frein à l'achat de nouveaux appareils.

© Getty Images