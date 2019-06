Les fabricants de smartphones fourniront probablement moins d'appareils cette année. L'analyste Canalys s'attend à ce qu'1,35 milliard d'exemplaires quittent les usines, soit 40 millions de moins que l'année dernière. Ce recul est dû à la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine.

Canalys s'attend à ce que les lourdes sanctions américaines imposées à Huawei aient un fort impact. Huawei tente de limiter les dommages, mais en ressentira les effets en dehors de la Chine, selon Canalys. ''Les Etats-Unis et la Chine concluront finalement peut-être un accord pour faire retomber la pression exercée sur Huawei, mais on ne sait pas du tout si tel sera bien le cas et quand'', selon l'analyste.

Samsung profitera le plus des problèmes rencontrés par Huawei, indique Canalys. La firme sud-coréenne sera capable d'accroître rapidement sa production, mais l'analyste se demande si Samsung pourra fabriquer suffisamment d'appareils pour répondre à une nouvelle demande.

Canalys estime que la demande de smartphones s'améliorera en 2020 à cause de l'arrivée des premiers réseaux 5G. Actuellement, on n'en trouve encore qu'en Suisse et en Corée du Sud, mais plusieurs pays planifient actuellement un déploiement commercial de la 5G à partir de l'année prochaine.