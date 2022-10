Pour la douzième année consécutive, il y a au niveau mondial moins de liberté sur internet. Voilà ce que révèle l'ONG américaine Freedom House dans son nouveau rapport. L'ONG point surtout du doigt la Russie, mais aussi le Soudan, la Lybie et Myanmar.

Freedom House publie chaque année un étude sur les droits de l'homme dans le monde numérique, par laquelle elle évalue la liberté sur internet dans 70 pays. Trois facteurs s'avèrent essentiels pour ce faire: les obstacles qui empêchent l'accès à internet, les limites à propos du contenu et les violations des droits des utilisateurs, comme la liberté d'expression ou le droit à l'information.

La Russie, qui avait obtenu un score de 30 sur 100 l'année dernière, se voit attribuer 23 points seulement cette fois, parce que le Kremlin, qui veut censurer des informations divergentes sur l'attaque en Ukraine, a bloqué des sites web et des médias sociaux. 'L'invasion russe de l'Ukraine a réduit la liberté en ligne non seulement en Russie et en Ukraine, mais aussi dans le monde entier', déclare Allie Funk, co-auteur du rapport.

Le plus mauvais score pour la Chine

Il n'empêche que la situation dans le monde 'est en fait davantage positive que précédemment', indique Funk. C'est ainsi que 26 pays, dont la Gambie et le Zimbabwe, ont enregistré des progrès l'année dernière. Les conditions internet les plus favorables se trouvent une fois encore en Islande (95 points).

La Chine, par contre, obtient le plus mauvais score (10 points). Le rapport évoque la forte censure appliquée par Pékin sur la politique covid, sur les Jeux Olympique d'Hiver et sur la controverse liée à la joueuse de tennis Peng Shuai, qui disparut pendant un certain temps, après qu'elle ait accusé un ex-leader chinois de violence sexuelle.

En Europe, c'est la Turquie qui obtient le plus mauvais score (32 points). Aucun score n'a été attribué à la Belgique, au contraire de la France (76 points), à l'Allemagne (77 points) et à la Grande-Bretagne (79 points).

