Le fournisseur de services RH SD Worx et MobileXpense, qui propose des logiciels de gestion des frais, veulent faire des frais généraux numériques une composante intégrale de l'administration des salaires.

Des logiciels destinés à remettre de manière simplifiée des tickets de parking, notes de restaurant ou indemnités kilométriques rencontrent un succès grandissant depuis des années déjà. Tel est le cas par exemple de Rydoo ou SAP Concur. Cette tendance n'a pas échappé non plus aux fournisseurs de services RH et à l'administration des salaires. C'est ainsi que le fournisseur de services RH SD Worx s'associe à présent avec MobileXpense, spécialisée, elle, en logiciels de gestion de frais.

SD Worx et MobileXpense collaborent depuis quasiment 20 ans déjà en Grande-Bretagne - la chaîne d'hôtels et de restaurants Whitbread et le fournisseur de matériaux de construction Travis Perkins y sont d'importants clients -, et cette collaboration va s'étendre à présent à tous les pays où SD Worx est active: Belgique, Allemagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Espagne, Suisse et donc Royaume-Uni.

Dans un premier temps, la solution MobileXpense ne figurera que dans la gamme de SD Worx, mais les deux entreprises vont aussi explicitement développer en commun un nouveau logiciel en vue de faire de la gestion des frais une partie intégrante de l'administration des salaires. L'outil devrait être prêt au cours du premier semestre de l'année prochaine, d'abord en Allemagne et en Grande-Bretagne.

MobileXpense entend mettre en oeuvre davantage de collaborations intensives de ce genre: c'est là l'une des priorités de la nouvelle CEO engagée depuis à peine deux mois, Tine Vandenbreeden. "Notre collaboration avec SD Worx s'inscrit à merveille dans la stratégie de croissance que nous avons mise au point pour MobileXpense", indique Vandenbreeden. "Vu le succès de notre collaboration en Grande-Bretagne, il est logique que nous l'amplifions davantage et que nous lancions sur le marché européen notre offre conjointe", conclut Kobe Verdonck, CEO de SD Worx.

Des logiciels destinés à remettre de manière simplifiée des tickets de parking, notes de restaurant ou indemnités kilométriques rencontrent un succès grandissant depuis des années déjà. Tel est le cas par exemple de Rydoo ou SAP Concur. Cette tendance n'a pas échappé non plus aux fournisseurs de services RH et à l'administration des salaires. C'est ainsi que le fournisseur de services RH SD Worx s'associe à présent avec MobileXpense, spécialisée, elle, en logiciels de gestion de frais.SD Worx et MobileXpense collaborent depuis quasiment 20 ans déjà en Grande-Bretagne - la chaîne d'hôtels et de restaurants Whitbread et le fournisseur de matériaux de construction Travis Perkins y sont d'importants clients -, et cette collaboration va s'étendre à présent à tous les pays où SD Worx est active: Belgique, Allemagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Espagne, Suisse et donc Royaume-Uni.Dans un premier temps, la solution MobileXpense ne figurera que dans la gamme de SD Worx, mais les deux entreprises vont aussi explicitement développer en commun un nouveau logiciel en vue de faire de la gestion des frais une partie intégrante de l'administration des salaires. L'outil devrait être prêt au cours du premier semestre de l'année prochaine, d'abord en Allemagne et en Grande-Bretagne.MobileXpense entend mettre en oeuvre davantage de collaborations intensives de ce genre: c'est là l'une des priorités de la nouvelle CEO engagée depuis à peine deux mois, Tine Vandenbreeden. "Notre collaboration avec SD Worx s'inscrit à merveille dans la stratégie de croissance que nous avons mise au point pour MobileXpense", indique Vandenbreeden. "Vu le succès de notre collaboration en Grande-Bretagne, il est logique que nous l'amplifions davantage et que nous lancions sur le marché européen notre offre conjointe", conclut Kobe Verdonck, CEO de SD Worx.