Mobile Vikings, l'opérateur télécom du groupe DPG Media, a diminué les prix d'une grande partie de ses abonnements de téléphonie mobile. Voilà ce qu'annonce l'entreprise ce mardi.

Ce sont surtout les abonnements les plus économiques qui deviennent encore plus intéressants. Le prix de la formule populaire Unlimited à données, appels et SMS illimités reste certes fixé à 29 euros par mois, mais quiconque paiera désormais 15 euros par mois, pourra par exemple appeler de manière illimitée plutôt que 150 minutes et bénéficier de 5 Go de capacité de données au lieu de 2 Go.

Les clients existants seront automatiquement transférés vers les nouvelles formules offrant plus de données et de minutes d'appel. Quiconque n'a pas besoin de ce genre de supplément, pourra aussi opter pour un abonnement d'un prix moindre. L'abonnement qui coûtait jusqu'à présent 15 euros, passe désormais à 12 euros par mois.

L'année dernière, l'opérateur Mobile Vikings a régulièrement été aux prises avec des problèmes techniques, ce qui fait qu'il a enregistré le départ de pas mal de clients. "Ces derniers mois, nous sommes de nouveau en train de croître", affirme le porte-parole Timothy Schippers.

Pour restaurer entièrement la confiance, l'opérateur propose désormais une "garantie de qualité", par laquelle tant les nouveaux clients que les clients existants jouiront d'une période d'essai de 30 jours pour tous les numéros nouvellement activés. S'ils ne sont pas satisfaits, ils pourront être remboursés. (Belga)

Ce sont surtout les abonnements les plus économiques qui deviennent encore plus intéressants. Le prix de la formule populaire Unlimited à données, appels et SMS illimités reste certes fixé à 29 euros par mois, mais quiconque paiera désormais 15 euros par mois, pourra par exemple appeler de manière illimitée plutôt que 150 minutes et bénéficier de 5 Go de capacité de données au lieu de 2 Go.Les clients existants seront automatiquement transférés vers les nouvelles formules offrant plus de données et de minutes d'appel. Quiconque n'a pas besoin de ce genre de supplément, pourra aussi opter pour un abonnement d'un prix moindre. L'abonnement qui coûtait jusqu'à présent 15 euros, passe désormais à 12 euros par mois.L'année dernière, l'opérateur Mobile Vikings a régulièrement été aux prises avec des problèmes techniques, ce qui fait qu'il a enregistré le départ de pas mal de clients. "Ces derniers mois, nous sommes de nouveau en train de croître", affirme le porte-parole Timothy Schippers.Pour restaurer entièrement la confiance, l'opérateur propose désormais une "garantie de qualité", par laquelle tant les nouveaux clients que les clients existants jouiront d'une période d'essai de 30 jours pour tous les numéros nouvellement activés. S'ils ne sont pas satisfaits, ils pourront être remboursés. (Belga)