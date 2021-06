Après plus de dix ans d'activité sur le marché à la consommation, Mobile Vikings se tourne désormais sur le marché professionnel où la firme lance une gamme sans contrat pour les PME.

L'offre pour les clients professionnels est assortie à ce que l'opérateur virtuel propose aujourd'hui déjà, mais il sera plus facile pour les entreprises de souscrire des abonnements pour leurs employés.

Dans le passé, il était déjà possible pour un indépendant de faire ajouter son numéro de TVA, mais pour les entrepreneurs possédant plusieurs employés, il n'y avait pas de solution spécifique.

'Les gens nous le demandent depuis assez longtemps déjà. Ils veulent rester clients chez nous, mais veulent aussi une offre professionnelle simple. C'est ce que nous faisons à présent', déclare Kris Steegmans, CEO ad intérim de Mobile Vikings.

'Cette offre s'appuie fortement sur ce que nous proposons aujourd'hui à nos clients particuliers, y compris tous les outils et le support. Nous l'associons à un portail par lequel une entreprise peut inviter des collaborateurs et accorder une ristourne sur une facture. L'employeur reçoit alors une seule facture mensuelle.'

Aucune durée contractuelle

Les utilisateurs finaux peuvent gérer eux-mêmes leur abonnement Mobile Vikings for Business. L'employeur opte pour un abonnement spécifique, mais l'utilisateur final peut en personne choisir un plan tarifaire supérieur et en payer lui-même les frais supplémentaires. Des éléments tels les points Viking ou du volume de données supplémentaire via Viking Clans sont également disponibles pour lui.

Mobile Vikings, qui appartient depuis peu à Proximus, déclare miser sur la simplicité. L'opérateur vise dans un premier temps les petites et moyennes entreprises. Il n'y a aucune durée contractuelle. Il est possible à tout moment de stopper un abonnement et de désactiver ou de transférer des numéros.

