L'opérateur mobile virtuel Mobile Vikings recense désormais trois cent mille clients. Il fête l'événement en offrant des données supplémentaires à ses clients.

Le MVNO fête le cap des 300.000 clients avec 'Viking Clan': cela signifie que les clients qui créeront un clan avec d'autres utilisateurs, recevront chaque mois du volume de données supplémentaire. Cette offre s'appliquera aux abonnés à un prix démarrant à 15 euros par mois. Deux membres d'un même clan recevront 1Go, trois autres 2 Go et à partir du 4ème, ce sera 3 Go pour chacun. Cette offre sera valable pour quiconque démarrera cette année encore un clan ou qui y adhérera.

Mobile Vikings existe depuis 2009 et appartient depuis 2015 à DPG Media. L'entreprise est un opérateur virtuel utilisant le réseau d'Orange et se positionne comme un 'casseur de prix' depuis quasiment dix ans.

La firme avait passé le cap des 100.000 clients en septembre 2012. C'est en 2014 qu'elle passa celui des 200.000 clients.

En croissance certes, mais quand même plus modeste qu'il y a deux ans

Depuis son rachat par DPG Media, l'entreprise est dirigée par Bart De Groote, qui est également responsable de JIM Mobile. Conjointement, les deux marques comptent aujourd'hui 'un peu moins de 334.000 client', selon Mobile Vikings, qui s'est confiée à Data News. JIM se focalise sur le segment le plus bas du marché, où il est moins question d'énormes volumes de données.

L'entreprise compte ainsi plus de clients qu'il y a un an, mais moins qu'il y a deux ans. En mai 2018, le total des deux s'établissait encore à 365.000 clients. Il faut dire que l'entreprise a été aux prises avec de graves problèmes techniques suite à son passage de 'light' à 'full MVNO'.

Durant cette période difficile, l'entreprise a vu pas mal de clients s'en aller, et les deux marques comptaient conjointement 'plus de trois cent mille clients', déclara à l'époque De Grootte à Data News. Tout semble donc indiquer que la clientèle refait de nouveau confiance à l'entreprise après une période tumultueuse.

Le MVNO fête le cap des 300.000 clients avec 'Viking Clan': cela signifie que les clients qui créeront un clan avec d'autres utilisateurs, recevront chaque mois du volume de données supplémentaire. Cette offre s'appliquera aux abonnés à un prix démarrant à 15 euros par mois. Deux membres d'un même clan recevront 1Go, trois autres 2 Go et à partir du 4ème, ce sera 3 Go pour chacun. Cette offre sera valable pour quiconque démarrera cette année encore un clan ou qui y adhérera.Mobile Vikings existe depuis 2009 et appartient depuis 2015 à DPG Media. L'entreprise est un opérateur virtuel utilisant le réseau d'Orange et se positionne comme un 'casseur de prix' depuis quasiment dix ans.La firme avait passé le cap des 100.000 clients en septembre 2012. C'est en 2014 qu'elle passa celui des 200.000 clients.En croissance certes, mais quand même plus modeste qu'il y a deux ansDepuis son rachat par DPG Media, l'entreprise est dirigée par Bart De Groote, qui est également responsable de JIM Mobile. Conjointement, les deux marques comptent aujourd'hui 'un peu moins de 334.000 client', selon Mobile Vikings, qui s'est confiée à Data News. JIM se focalise sur le segment le plus bas du marché, où il est moins question d'énormes volumes de données.L'entreprise compte ainsi plus de clients qu'il y a un an, mais moins qu'il y a deux ans. En mai 2018, le total des deux s'établissait encore à 365.000 clients. Il faut dire que l'entreprise a été aux prises avec de graves problèmes techniques suite à son passage de 'light' à 'full MVNO'.Durant cette période difficile, l'entreprise a vu pas mal de clients s'en aller, et les deux marques comptaient conjointement 'plus de trois cent mille clients', déclara à l'époque De Grootte à Data News. Tout semble donc indiquer que la clientèle refait de nouveau confiance à l'entreprise après une période tumultueuse.