Ce mardi, Mobile Vikings actualise ses abonnements mobiles sur certains points. Selon l'opérateur virtuel, 85 pour cent des abonnés bénéficieront ainsi automatiquement de 50 pour cent de données en plus sans supplément de prix.

C'est la deuxième fois en six mois que plusieurs utilisateurs de Mobile Vikings reçoivent plus de data pour le même prix. La nouvelle mise à jour concerne les plans tarifaires de 15, 20 et 29 euros. Pour 15 euros, l'utilisateur bénéficiera désormais non plus de 5, mais de 10 giga-octets de données par mois (+100%), alors que pour l'abonnement de 20 euros, le volume des data passera de 10 à 15 Go (+50%) et que pour la formule à 29 euros, l'utilisateur recevra 50 Go par mois contre 20 Go précédemment, ce qui représente une hausse de 150%.

Le plan tarifaire de 25 euros (12 Go, minutes d'appel et SMS illimités) disparaît. Les abonnés seront automatiquement dirigés vers le plan rénové de 20 euros et se verront attribuer ainsi 3 Go de données pour cinq euros de moins.

Les autres plans tarifaires de 10 et 12 euros avaient été actualisés en mai déjà et restent inchangés.

C'est la deuxième fois en six mois que plusieurs utilisateurs de Mobile Vikings reçoivent plus de data pour le même prix. La nouvelle mise à jour concerne les plans tarifaires de 15, 20 et 29 euros. Pour 15 euros, l'utilisateur bénéficiera désormais non plus de 5, mais de 10 giga-octets de données par mois (+100%), alors que pour l'abonnement de 20 euros, le volume des data passera de 10 à 15 Go (+50%) et que pour la formule à 29 euros, l'utilisateur recevra 50 Go par mois contre 20 Go précédemment, ce qui représente une hausse de 150%.Le plan tarifaire de 25 euros (12 Go, minutes d'appel et SMS illimités) disparaît. Les abonnés seront automatiquement dirigés vers le plan rénové de 20 euros et se verront attribuer ainsi 3 Go de données pour cinq euros de moins.Les autres plans tarifaires de 10 et 12 euros avaient été actualisés en mai déjà et restent inchangés.