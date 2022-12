La consommation d'énergie de Proximus, Telenet et Orange a baissé de 11% entre 2018 et 2021, ressort-il mercredi d'une étude de l'IBPT basée sur des données fournies par les opérateurs eux-mêmes.

Davantage de transparence en la matière est néanmoins nécessaire pour aider les consommateurs à faire leur choix, selon la vice-Première ministre Petra De Sutter.

Entre 2018 et 2021, les opérateurs ont réduit leurs émissions de CO2 de 38%, leur consommation d'eau de 47% et leur production de déchets de 40%. Seuls 16% de ces derniers ne sont pas recyclés. Le nombre de produits (décodeurs, modems, routeurs...) ayant trouvé une nouvelle vie est ainsi passé de 500.000 à 1,8 million en trois ans.

Les télécommunications représentent moins de 1% de la consommation totale d'électricité en Belgique et le secteur affiche une efficacité légèrement meilleure par rapport aux opérateurs étrangers, relève encore l'étude de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

La ministre des Télécoms, Petra De Sutter, souligne néanmoins que des améliorations sont possibles. "D'après l'étude, les opérateurs peuvent être encore plus écoresponsables, par exemple en investissant dans leur propre production d'énergie via la construction de champs solaires ou de parcs éoliens. Ils ne prennent pas assez ce genre d'initiatives, à l'inverse de la 'Deutsche Telekom' en Allemagne." La ministre réclame également des efforts en matière de transparence quant à leurs actions relatives à l'environnement. "En tant que client, vous devez avoir la possibilité d'opter pour l'opérateur le plus écologique. On pourrait les aider à choisir au moyen d'un score de durabilité uniforme, à l'instar des comparateurs de prix. C'est là que le régulateur des télécommunications, l'IBPT, a un rôle à jouer", ajoute-t-elle.

