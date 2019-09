L'entreprise Voice over IP (voix sur IP) IPFix est rachetée par le fournisseur de PBX dans le nuage luxembourgeois MIXvoip, qui accroît ainsi encore son ancrage sur le marché belge.

MIXvoip, un fournisseur luxembourgeois de PBX dans le nuage, annonce le rachat d'IPFix, un acteur Voice over IP belge. IPFix compte quasiment 400 clients, dont Sequoïa et V Pharma. Pour sa part, MIXvoip possède quelque 2.600 clients, dont Paperjam, Tageblatt, Unicef, vente-exclusive.com, IQEQ et City of Eupen.

Grâce à ce rachat, MIXvoip - qui occupe 54 personnes - entend accélérer sa croissance dans notre pays. "Nous amenons sur le marché belge une solution mise au point en interne, qui offre d'importantes possibilités d'adaptation et une grande flexibilité", déclare Pascal Knebler, CEO de MIXvoip. MIXvoip a été fondée en 2008 et est spécialisée en internet et en téléphonie. Depuis 2018, l'entreprise est également active en Allemagne (Trêves) et en Belgique (Bruxelles). Parmi les clients professionnels de MIXvoip, on retrouve des grandes entreprises, mais aussi des PME de tous les secteurs. C'est aussi le partenaire de PBX dans le nuage de nombreuses institutions publiques.

Le fondateur d'IPFix, Edouard De Keyser, devient le COO pour la Belgique et a la mission claire d'étendre la clientèle et de trouver des partenariats potentiels pour le groupe. Edouard De Keyser est du reste l'un des pionniers internet dans notre pays. Il lança en 1995 déjà LinkLine/Freegates, qui fut rachetée en 2000 par l'ex-Tiscali. En 2004, il participa à un rachat par la direction ('management buy-out'), ce qui généra XS4ALL Belgium, laquelle se mua par la suite en Evonet Belgium.