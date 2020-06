Beherman Motors, l'importateur de la marque automobile Mitsubishi en Belgique, va se mettre à vendre des voitures en ligne. 'Au lieu de se rendre dans le showroom, le client pourra dorénavant acheter sa voiture entièrement en ligne', explique la porte-parole Ann Wittemans. Le concessionnaire continuera cependant de jouer un rôle important dans le processus.

L'e-commerce a le vent en poupe au niveau mondial, et le comportement d'achat différent suite à la crise du corona n'a fait que renforcer cette évolution, apprend-on chez le constructeur japonais. 'Acquérir une Mitsubishi peut par conséquent se faire aussi en ligne en Belgique', selon la porte-parole. Mitsubishi est ainsi l'une des premières marques dans notre pays à proposer la vente de voitures via internet.

Choisir, commander et payer

Via le site web, l'acheteur pourra choisir un modèle de voiture, le commander et payer en ligne le montant de la réservation. Beherman Motors insiste sur le fait que le rôle du concessionnaire ne s'en trouvera pour autant pas restreint. 'Aussitôt après la commande, le client sera mis en contact avec le distributeur le plus proche ou celui de son choix. Le concessionnaire suivra alors la commande, se tiendra à la disposition du client pour répondre à toutes les questions possibles et se chargera de livrer la voiture', conclut l'importateur.

