L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a lancé jeudi une mise en garde contre des plateformes frauduleuses en ligne qui prétendent être spécialisées dans le trading de cryptomonnaies.

Le gendarme du secteur financier déconseille vivement de donner suite aux offres de services financiers émanant des plateformes de trading suivantes: Cryptoprofitfx.com/, Tenndex.com, Xmsite.live et Xmsite-coin.com.

"Les plateformes frauduleuses de trading spécialisées dans les cryptomonnaies tentent d'éveiller la curiosité de victimes potentielles en les contactant sur les réseaux sociaux (par exemple via Telegram, Instagram et WhatsApp). Ces plateformes vous promettent de devenir riche en investissant dans les cryptomonnaies et affirment que vos fonds pourront être retirés à tout moment ou qu'ils sont garantis. Ces investissements sont toutefois trop beaux pour être vrais. Soyez vigilant car malgré les promesses, vous ne récupérerez jamais votre argent", avertit la FSMA.

En cas de doute, la FSMA invite à la contacter directement via le formulaire de contact pour les consommateurs.

