Microsoft a apporté quelques petites améliorations pratiques dans la version Preview de Windows 11. Elles permettent entre autres de rendre l'horloge visible sur plusieurs écrans.

Dans la Windows 11 Insider Preview Build 22509, vous pourrez désormais choisir davantage d'options de présentation pour la barre de lancement, l'horloge et la date. C'est ainsi que ces deux dernières s'afficheront dorénavant aussi sur un second écran. Quiconque cliquera avec le bouton droit sur démarrer pourra aussi y ajouter davantage de pins ou une rangée de recommandations supplémentaire.

En outre, le nombre de notifications sera désormais empilé, ce qui fait que seules trois notifications à haute priorité s'afficheront sur un total de quatre (trois à haute priorité et une seule notification simple).

Edge

Pour Edge, Microsoft facilite la fonction de narration (Narrator). Cette fonction s'avère pratique notamment pour les aveugles ou les malvoyants, mais il sera dorénavant plus facile d'adapter les adresses web en allant directement dans la barre d'adresse via ctrl+L et en y saisissant ce qui convient. La façon dont les champs sont lus, a aussi été adaptée. C'est ainsi que la lettre directement suivante sera lue en cas de suppression d'une lettre précédente. Il y aura aussi davantage d'informations sensibles au contexte, comme par exemple en matière de boutons radio et de listes dépliables sur la page web.

La toute nouvelle version se caractérise également par quelques ajustements et améliorations au niveau des paramètres, comme le renvoi aux pages ad hoc. En mode Airplane, il y aura désormais mémorisation de l'activation ou non de wifi et/ou de Bluetooth, alors que plusieurs bugs ont été corrigés, comme le bouton démarrer, des widgets et des icônes de clavardage trop encombrants dans certaines circonstances. Toutes les adaptations se trouvent ici.

Il s'agit de fonctions dans la version Preview de Windows 11. D'une manière générale, ces fonctions et améliorations seront transférées à terme aussi à tous les utilisateurs de Windows 11.

Dans la Windows 11 Insider Preview Build 22509, vous pourrez désormais choisir davantage d'options de présentation pour la barre de lancement, l'horloge et la date. C'est ainsi que ces deux dernières s'afficheront dorénavant aussi sur un second écran. Quiconque cliquera avec le bouton droit sur démarrer pourra aussi y ajouter davantage de pins ou une rangée de recommandations supplémentaire.En outre, le nombre de notifications sera désormais empilé, ce qui fait que seules trois notifications à haute priorité s'afficheront sur un total de quatre (trois à haute priorité et une seule notification simple).Pour Edge, Microsoft facilite la fonction de narration (Narrator). Cette fonction s'avère pratique notamment pour les aveugles ou les malvoyants, mais il sera dorénavant plus facile d'adapter les adresses web en allant directement dans la barre d'adresse via ctrl+L et en y saisissant ce qui convient. La façon dont les champs sont lus, a aussi été adaptée. C'est ainsi que la lettre directement suivante sera lue en cas de suppression d'une lettre précédente. Il y aura aussi davantage d'informations sensibles au contexte, comme par exemple en matière de boutons radio et de listes dépliables sur la page web.La toute nouvelle version se caractérise également par quelques ajustements et améliorations au niveau des paramètres, comme le renvoi aux pages ad hoc. En mode Airplane, il y aura désormais mémorisation de l'activation ou non de wifi et/ou de Bluetooth, alors que plusieurs bugs ont été corrigés, comme le bouton démarrer, des widgets et des icônes de clavardage trop encombrants dans certaines circonstances. Toutes les adaptations se trouvent ici.Il s'agit de fonctions dans la version Preview de Windows 11. D'une manière générale, ces fonctions et améliorations seront transférées à terme aussi à tous les utilisateurs de Windows 11.