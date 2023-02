L'experte AI Mieke De Ketelaere devient membre du conseil d'administration de l'agence 'brandtech' Springbok. Cette dernière entend ainsi miser davantage sur l'intelligence artificielle (AI) durable.

De Ketelaere a travaillé des années durant pour SAS et Selligent. Elle est aussi professeure auxiliaire à la Vlerick Business School et conseillère stratégique AI à l'imec. Elle a déjà été durant plus de dix ans conseillère stratégique chez Springbok, mais elle franchit à présent un échelon supplémentaire au sein de l'entreprise.

Avec l'apport de De Ketelaere, Springbok entend miser davantage sur l'AI durable, à savoir l'AI qui tient compte des objectifs de développement durable. 'La présente génération est nettement plus préoccupée par la durabilité et les aspects éthiques de la technologie. Tel est aussi le cas chez Springbok. Le fait que l'AI va jouer un rôle toujours plus grand, est on peut plus clair, mais cela ne signifie pas que l'humain deviendra superflu. Au contraire. Les capacités humaines telles l'empathie seront précisément essentielles dans le futur. Or Springbok se distingue en la matière. L'entreprise examine la technologie de manière constructive en se posant la question de savoir quel sera son impact sur les gens et sur la société. La combinaison de la connaissance technique et de l'empathie apportera beaucoup plus que la somme de ses composants.'

Springbok occupe aujourd'hui 400 personnes et est dirigée par le CEO Sammy Colson. L'entreprise a été fondée par Kim Verhaegen. Au début de l'année, elle a encore racheté Duke & Grace (l'ex-Netlash/Wijs).

De Ketelaere a travaillé des années durant pour SAS et Selligent. Elle est aussi professeure auxiliaire à la Vlerick Business School et conseillère stratégique AI à l'imec. Elle a déjà été durant plus de dix ans conseillère stratégique chez Springbok, mais elle franchit à présent un échelon supplémentaire au sein de l'entreprise.Avec l'apport de De Ketelaere, Springbok entend miser davantage sur l'AI durable, à savoir l'AI qui tient compte des objectifs de développement durable. 'La présente génération est nettement plus préoccupée par la durabilité et les aspects éthiques de la technologie. Tel est aussi le cas chez Springbok. Le fait que l'AI va jouer un rôle toujours plus grand, est on peut plus clair, mais cela ne signifie pas que l'humain deviendra superflu. Au contraire. Les capacités humaines telles l'empathie seront précisément essentielles dans le futur. Or Springbok se distingue en la matière. L'entreprise examine la technologie de manière constructive en se posant la question de savoir quel sera son impact sur les gens et sur la société. La combinaison de la connaissance technique et de l'empathie apportera beaucoup plus que la somme de ses composants.'Springbok occupe aujourd'hui 400 personnes et est dirigée par le CEO Sammy Colson. L'entreprise a été fondée par Kim Verhaegen. Au début de l'année, elle a encore racheté Duke & Grace (l'ex-Netlash/Wijs).