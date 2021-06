Microsoft annonce de nouvelles possibilités, de nouveaux prix pour la diffusion d'applis, ainsi qu'un changement de nom pour le service Windows Virtual Desktop, qui s'appellera désormais Azure Virtual Desktop.

Microsoft profile Azure Virtual Desktop en tant que plate-forme VDI 'cloud' flexible pour le poste de travail hybride. Entre-temps, une prévisualisation publique est disponible offrant plusieurs nouvelles fonctions destinées à aider les spécialistes IT à bien déployer les implémentations Azure Virtual Desktop et à mieux les gérer.

Azure Active Directory

A noter aussi le nouvel Azure Active Directory (AAD), un service critique utilisé par des organisations dans le monde entier en vue de gérer l'accès des utilisateurs aux applis et données importantes et de maintenir des contrôles de sécurité rigoureux. Les machines Azure Virtual Desktop virtuelles pourront bientôt être directement ajoutées à Azure Active Directory. Cela permettra aussi d'établir des connexions avec les machines virtuelles à partir de tout appareil aux références basiques.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

