À partir du 1er janvier, il sera plus aisé chez Microsoft de stocker les données des clients européens au sein de l'UE. À terme, tout devrait être conservé plus facilement à l'intérieur des frontières de l'Union.

Dans le cadre de son 'EU data boundary project', Microsoft permettra à partir du 1er janvier de stocker les données des clients spécifiquement dans ses centres de données au sein de l'UE. Cela concerne les données pour Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 et Power BI Platform.

L'idée d'en arriver là existait depuis un certain temps déjà. Microsoft avait en effet annoncé le projet l'année dernière. Il est maintenant terminé avec une première phase qui commencera dès 2023. Dans une deuxième et une troisième phase viendront s'y ajouter l'enregistrement des données et les données de service, ainsi que d'autres données plus tard. Ces deuxième et troisième phases devraient être terminées d'ici la fin de 2023 et en 2024.

Ces dernières années, le monde politique s'est davantage inquiété quant à l'endroit où les données sont traitées et stockées, et les accords sectoriels permettant d'envoyer des données aux États-Unis ont été rejetés plus d'une fois. En permettant par défaut aux clients de conserver leurs données au sein de l'UE, Microsoft pourra toujours proposer ses services dans le nuage, sans dépendre de tels arrangements.

La décision prise par Microsoft s'accompagne également de plans d'expansion de l'entreprise, qui a annoncé l'année dernière la création de centres de données dans plusieurs pays. En Belgique également, des centres de données sont actuellement en construction pour Microsoft chez trois fournisseurs de colocation bien connus, probablement surtout pour le marché belge.

