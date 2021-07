Le géant des logiciels Microsoft envisage de racheter RiskIQ, une jeune pousse qui développe des programmes de sécurité, pour un montant supérieur à 420 millions d'euros. Voilà ce que révèlent plusieurs initiés à l'agence de presse Bloomberg.

Ce rachat s'inscrirait dans l'intention de Microsoft de mieux protéger ses clients contre la hausse du nombre de cyber-attaques. L'accord serait rendu public dans les prochains jours.

RiskIQ développe des logiciels de sécurité pour Facebook, BMW et le service postal américain U.S. Postal Service. Ces derniers mois, Microsoft a été aux prises avec plusieurs cyber-attaques, notamment via son logiciel e-mail Exchange

