Ces derniers mois, Microsoft aurait approché le tableau d'affichage numérique Pinterest en vue d'un rachat pour un montant de 51 milliards de dollars. Voilà ce qu'ont révélé des initiés au journal d'affaires Financial Times.

Le cours de l'action Pinterest, entrée en avril 2019 à la bourse de New York, a crû de plus de 600 pour cent durant la pandémie du corona, aidé en cela par l'arrivée de davantage d'utilisateurs et l'augmentation des revenus publicitaires. Dans le passé, Pinterest a toujours prétendu vouloir demeurer une entreprise indépendante. On ne sait donc pas vraiment si l'offre de Microsoft pourrait l'intéresser.

LinkedIn

Un rachat d'un montant de 51 milliards de dollars représenterait en tout cas l'acquisition la plus coûteuse de l'histoire de Microsoft. Ces dernières années, la firme américaine a déjà effectué plusieurs rachats importants. C'est ainsi qu'en 2016, Microsoft reprit le réseau social professionnel LinkedIn pour 26 milliards de dollars.

