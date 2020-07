Grâce à une nouvelle initiative mondiale, Microsoft entend donner à 25 millions de personnes l'occasion de développer leurs compétences numériques. Le géant de la technologie estime que la reprise économique pourra ainsi être accélérée après la crise du coronavirus, en particulier pour les personnes qui ont perdu leur emploi.

L'initiative est décrite sur le blog officiel de Microsoft et comprend des étapes spécifiques pour les personnes qui veulent se recycler dans le domaine des technologies numériques. À cet effet, Microsoft met à disposition son propre matériel pédagogique, mais regroupe également les ressources d'acteurs tels que LinkedIn et GitHub.

20 millions de dollars

Le projet se concentre sur trois éléments : les données et les analyses (pour comprendre les compétences et les emplois les plus demandés), les outils d'apprentissage gratuits jusqu'à la fin de 2020 et l'accès à des certificats reconnus. Le matériel est disponible en ligne à partir d'un point central et en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol.

Microsoft soutient l'initiative avec 20 millions de dollars sous forme de bourses en espèces. Ainsi, les organisations à but non lucratif du monde entier pourront aider ceux qui en ont le plus besoin, comme les personnes à faibles revenus ou ayant un faible niveau d'éducation et les minorités sous-représentées. Un quart du montant débloqué sera versé à cinquante organisations dirigées par et au service des personnes de couleur aux États-Unis.

Application d'apprentissage dans Teams

Plus tard dans l'année, Microsoft testera également une nouvelle application d'apprentissage dans Microsoft Teams. Cette application a été développée pour aider les employeurs à former de nouvelles recrues et à mettre à jour les connaissances des employés actuels lorsqu'ils reprennent le travail.

