Microsoft a élaboré un nouveau programme en vue de rendre les jeux accessibles aussi aux personnes souffrant d'un handicap. Ce programme va de pair avec de nouvelles directives d'accessibilité à la Xbox.

Dans le cadre du nouveau programme, les développeurs pourront envoyer leurs jeux à Microsoft pour savoir s'ils répondent aux directives d'accessibilité à la Xbox. Les jeux seront notamment testés par des joueurs souffrant d'un handicap. Il s'agira de jeux tant pour PC que pour la Xbox. Dans le cadre du programme, les jeux feront aussi l'objet de réactions et de conseils d'experts en accessibilité. Les développeurs devraient ainsi mieux comprendre pourquoi des portions de leurs jeux pourraient poser des problèmes à des gens souffrant de certains handicaps.

Directives

De plus, Xbox sortira aussi une mise à jour de ses directives d'accessibilité. Il sera entre autres question de conseils à propos de la conception inclusive des logiciels, désormais quelque peu plus étoffés avec davantage d'exemples et dans une langue plus claire, selon Microsoft dans un communiqué posté sur son blog.

Microsoft est l'une des firmes technologiques à s'être davantage intéressée à l'accessibilité ces dernières années. Il y a deux ans, elle lança par exemple l'Adaptive Controller pour la Xbox, conçu pour les joueurs souffrant d'un handicap. Avec ce programme, l'entreprise espère permettre aux éditeurs de jeux d'adapter plus facilement ces derniers à un public plus large.

Dans le cadre du nouveau programme, les développeurs pourront envoyer leurs jeux à Microsoft pour savoir s'ils répondent aux directives d'accessibilité à la Xbox. Les jeux seront notamment testés par des joueurs souffrant d'un handicap. Il s'agira de jeux tant pour PC que pour la Xbox. Dans le cadre du programme, les jeux feront aussi l'objet de réactions et de conseils d'experts en accessibilité. Les développeurs devraient ainsi mieux comprendre pourquoi des portions de leurs jeux pourraient poser des problèmes à des gens souffrant de certains handicaps.De plus, Xbox sortira aussi une mise à jour de ses directives d'accessibilité. Il sera entre autres question de conseils à propos de la conception inclusive des logiciels, désormais quelque peu plus étoffés avec davantage d'exemples et dans une langue plus claire, selon Microsoft dans un communiqué posté sur son blog.Microsoft est l'une des firmes technologiques à s'être davantage intéressée à l'accessibilité ces dernières années. Il y a deux ans, elle lança par exemple l'Adaptive Controller pour la Xbox, conçu pour les joueurs souffrant d'un handicap. Avec ce programme, l'entreprise espère permettre aux éditeurs de jeux d'adapter plus facilement ces derniers à un public plus large.