Microsoft en a terminé avec une version Linux de son navigateur Edge. Une version bêta du logiciel devrait être lancée le mois prochain.

La version Linux d'Edge avait été annoncée l'année dernière déjà. Il s'agit d'une version Linux du navigateur Chromium Edge. Elle n'est plus basée sur la technologie Internet Explorer, mais sur le logiciel Chromium que Google utilise aussi dans son navigateur Chrome. Les utilisateurs Linux pourront télécharger le navigateur Edge à partir du mois prochain via Microsoft Edge Insider, afin de le tester.

On ne sait pas encore vraiment à quoi ressemblera ce navigateur. Précédemment déjà, Microsoft avait introduit des versions de Chromium Edge pour Windows et MacOS. Il y a peu de chances que la version Linux diffère énormément.

Des années durant, Microsoft s'est opposée à Linux, surtout à son inventeur, Linus Torvalds. Ces derniers temps, l'entreprise se montre cependant plus positive à l'égard du logiciel open source.

La version Linux d'Edge avait été annoncée l'année dernière déjà. Il s'agit d'une version Linux du navigateur Chromium Edge. Elle n'est plus basée sur la technologie Internet Explorer, mais sur le logiciel Chromium que Google utilise aussi dans son navigateur Chrome. Les utilisateurs Linux pourront télécharger le navigateur Edge à partir du mois prochain via Microsoft Edge Insider, afin de le tester.On ne sait pas encore vraiment à quoi ressemblera ce navigateur. Précédemment déjà, Microsoft avait introduit des versions de Chromium Edge pour Windows et MacOS. Il y a peu de chances que la version Linux diffère énormément.Des années durant, Microsoft s'est opposée à Linux, surtout à son inventeur, Linus Torvalds. Ces derniers temps, l'entreprise se montre cependant plus positive à l'égard du logiciel open source.