Le réseau social professionnel LinkedIn va déménager son infrastructure vers Microsoft Azure. Le réseau, une filiale de Microsoft, passe pour la première fois depuis son acquisition dans le nuage public.

Microsoft a racheté LinkedIn en 2016 pour 27 milliards de dollars. Le réseau social pour professionnels a bien grandi depuis lors. Il dispose actuellement de quelque 645 millions de membres, soit cinquante pour cent de plus qu'au moment du rachat. Pendant tout le temps qu'il est devenu une filiale de Microsoft, LinkedIn a malgré tout conservé sa propre infrastructure. Les choses vont à présent changer.

Au cours des prochaines années, tout le réseau migrera en effet vers le nuage public, plus précisément et fort logiquement vers celui de Microsoft Azure. LinkedIn utilise du reste déjà un peu Azure pour quelques fonctions, dont les traductions automatiques et la modération de contenu. Le transfert d'un réseau aussi gigantesque et de l'ample quantité de données gérées par LinkedIn reste cependant un sacré défi à relever, qui pourrait durer quelques années. Selon LinkedIn, ce déménagement 'sera neutre au niveau du coût'.