Microsoft Azure envisage d'étendre la disponibilité des solutions Azure VMware à huit régions, dont l'Europe de l'Ouest.

Il sera également possible d'ajouter des fichiers de stockage Azure NetApp sous forme d'option de stockage de support d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'annonce Arpan Shah, General Manager de Microsoft Azure, sur son blog.

"Sur base des demandes des clients, nous nous réjouissons de pouvoir annoncer que nous allons étendre d'ici la fin de cette année les Azure VMware Solutions à huit régions en tout aux Etats-Unis, en Europe de l'Ouest et en Asie-Pacifique", explique Shah.

"Outre l'extension à davantage de régions, nous continuons à ajouter de nouvelles possibilités aux Azure VMware Solutions et veillons à une intégration sans faille aux services Azure résidents. Citons en exemple la façon dont nous étofferons d'ici la fin de l'année les options de stockage de support d'Azure VMware Solutions avec des fichiers Azure NetApp. Grâce à cette nouvelle possibilité, les entreprises IT pourront plus aisément exécuter des charges de travail à forte intensité de stockage sur Azure VMware Solutions. Nous aspirons à innover en continu et à offrir des possibilités sur base du feedback des clients."

En collaboration avec Dutch IT-Channel.