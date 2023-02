Le géant technologique entend installer automatiquement son logiciel antivirus Defender sur les ordinateurs Windows 10 et 11 de ses abonnés. Il s'agit là d'une nouvelle appli.

Microsoft Defender: telle est l'appellation depuis des années déjà du logiciel antivirus de Microsoft. Le géant technologique a à présent mis au point une nouvelle appli pour Windows 10 et 11, qui sera automatiquement installée sur une série de PC fin février. Dans un premier temps, les utilisateurs ciblés par cette installation forcée seront les souscripteurs d'un abonnement 365 Family ou 365 Personal. L'appli sera également ajoutée au programme d'installation de Microsoft 365, de sorte que quiconque souscrira un abonnement ultérieurement, bénéficiera directement de l'installation automatique. Voilà ce qui ressort d'une page d'assistance.

La façon dont cela se passera - inopinément et automatiquement -, suscite toutefois des critiques, dans la mesure où un certain nombre d'utilisateurs inquiets craignent l'arrivée rapide de logiciels malveillants sur leur ordinateur. En principe cependant, de nouvelles applis inopinées ne devraient pas apparaître sur votre bureau. Il n'est donc pas question de malware. Microsoft Defender est un tableau de bord qui regroupe les fonctions de sécurité de vos différents appareils connectés. Pour les scans proprement dits, l'appli se base sur des outils qui se trouvent dans le système d'exploitation de l'appareil concerné. Sur Windows, il s'agit par exemple de Windows Security, mais si vous ouvrez l'appli sur Android, vous pourrez lancer des analyses de logiciels malveillants Android et autres. L'appli pourra aussi être téléchargée et utilisée gratuitement par les personnes ne possédant pas d'abonnement à Microsoft 365, même si cette version disposera de moins de fonctions.

