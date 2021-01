Microsoft teste l'option d'insérer dans une prochaine mise à jour de Windows 10 des messages d'actualité dans la barre des tâches. La fonction est actuellement déployée dans la nouvelle 'preview build' Insider.

Avec Windows 10, Microsoft est passée d'un grand nouveau système d'exploitation tous les deux ans à de plus petites mises à jour incrémentielles. Dans la pratique, cela signifie que ce genre de mise à jour ne génère généralement pas de grands changements à l'interface. Build 21286, qui est à présent déployée dans le canal de développement pour Microsoft Insiders, contient cependant quelques solides nouveautés, dont des 'widgets' (vignettes) faisant apparaître des titres d'actualité, des résultats sportifs et autres dans le barre de tâches.

La 'widget' est optionnelle et peut être adaptée aux intérêts de l'utilisateur. Il semble qu'il y ait aussi dans le système un algorithme que vous pourrez programmer en lui indiquant que vous voulez voir s'afficher plus ou moins d'informations sur un thème déterminé. Vous pourrez aussi réagir à des articles au moyen d'emojis, même si on ne sait actuellement pas encore clairement ce que cela donnera au final.

La 'preview' est déployée sur Chromium Edge aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie et en Inde. Dans notre pays, les développeurs devront donc encore patienter quelque peu pour disposer de la fonction, pour autant qu'on y arrive. Les Dev Channel builds sont en général des bêtas précoces, et les fonctions qui y sont testées, n'aboutissent en effet pas toujours - et de loin - dans une version finale.

Espace de stockage

En plus de la vignette d'actualité, Microsoft ajoute aussi dans cette mise à jour l'option de faire tourner une commande DiskUsage dans le Linux Subsystem lors du démarrage de l'ordinateur. Les utilisateurs de Linux pourront ainsi visionner leurs répertoires et la quantité d'espace qu'ils occupent.

Un test d'un nouveau gestionnaire de stockage, Storage Spaces, est également prévu directement dans les paramètres. Vous aurez ainsi la possibilité de créer et de gérer de nouveaux volumes de stockage.

