Quiconque participe à une réunion dans Microsoft Teams, pourra bientôt télécharger après coup une transcription automatique de ce qui s'y est dit.

La fonction sera déployée en septembre et devrait être disponible pour tout un chacun début octobre. Il faudra cependant que la langue de Teams soit paramétrée sur l'anglais et que la réunion se fasse donc dans cette langue. On ne sait pas encore si un support du français ou du néerlandais sera prévu.

Après la mise à jour, les utilisateurs auront deux options d'enregistrement et de transcription. Elles pourront être visionnées en temps réel dans l'appli desktop ou en fin de réunion. Il sera aussi possible de télécharger le texte. L'organisateur choisira alors si la version transcrite sera conservée.

Microsoft conseille aux gestionnaires de revoir leurs paramètres de réunion dans Teams pour permettre ou non l'utilisation de la fonction.

Microsoft prépare depuis assez longtemps déjà une transcription ou une traduction en direct dans plusieurs de ses produits tels PowerPoint ou Skype. Mais pour les réunions, l'entreprise se concentre ces derniers temps davantage sur Teams où la possibilité sera à présent aussi déployée.

La fonction sera déployée en septembre et devrait être disponible pour tout un chacun début octobre. Il faudra cependant que la langue de Teams soit paramétrée sur l'anglais et que la réunion se fasse donc dans cette langue. On ne sait pas encore si un support du français ou du néerlandais sera prévu.Après la mise à jour, les utilisateurs auront deux options d'enregistrement et de transcription. Elles pourront être visionnées en temps réel dans l'appli desktop ou en fin de réunion. Il sera aussi possible de télécharger le texte. L'organisateur choisira alors si la version transcrite sera conservée.Microsoft conseille aux gestionnaires de revoir leurs paramètres de réunion dans Teams pour permettre ou non l'utilisation de la fonction.Microsoft prépare depuis assez longtemps déjà une transcription ou une traduction en direct dans plusieurs de ses produits tels PowerPoint ou Skype. Mais pour les réunions, l'entreprise se concentre ces derniers temps davantage sur Teams où la possibilité sera à présent aussi déployée.