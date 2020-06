Microsoft a porté la limite du nombre de participants aux réunions Teams à 300 personnes. Jusqu'à présent, ces assemblées virtuelles pouvaient accueillir au maximum 250 personnes à la fois.

Le géant du logiciel de Redmond avait annoncé la nouvelle limite il y a quelques semaines déjà, et avait entre-temps procédé à plusieurs tests. Avec succès, visiblement, car aujourd'hui sera le premier jour de travail où vous pourrez officiellement vous réunir dans Teams avec 300 personnes. La mise à jour a été annoncée sur Twitter par Mike Tholfsen, product manager pour les produits éducatifs de Microsoft.

Seule la version destinée aux services publics (Teams for Government) fait encore exception : la limite y est toujours de 250 participants, bien que Microsoft ait exprimé son intention de la faire également passer à 300 d'ici peu.

La limite de 300 personnes porte sur le nombre de personnes qui peuvent passer des appels et chatter via Microsoft Teams. Pour les réunions utilisant les fonctions vidéo et audio, le nombre de participants reste limité à 20.

Le géant du logiciel de Redmond avait annoncé la nouvelle limite il y a quelques semaines déjà, et avait entre-temps procédé à plusieurs tests. Avec succès, visiblement, car aujourd'hui sera le premier jour de travail où vous pourrez officiellement vous réunir dans Teams avec 300 personnes. La mise à jour a été annoncée sur Twitter par Mike Tholfsen, product manager pour les produits éducatifs de Microsoft.Seule la version destinée aux services publics (Teams for Government) fait encore exception : la limite y est toujours de 250 participants, bien que Microsoft ait exprimé son intention de la faire également passer à 300 d'ici peu.La limite de 300 personnes porte sur le nombre de personnes qui peuvent passer des appels et chatter via Microsoft Teams. Pour les réunions utilisant les fonctions vidéo et audio, le nombre de participants reste limité à 20.