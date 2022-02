L'année passée, Microsoft a rendu sa plate-forme de réunions vidéo Teams jusqu'à cinquante pour cent plus efficiente. C'est l'entreprise elle-même qui le prétend.

Teams est le module de réunions vidéo de Microsoft, un logiciel qui a gagné énormément en popularité ces deux dernières années, du fait que toujours plus de gens travaillent à distance. L'entreprise déclare à présent qu'au cours des derniers mois, elle a tout fait pour que le logiciel tourne encore mieux. Il est surtout question d'une amélioration du fonctionnement de la caméra et du rendu des images. Voilà qui devrait réduire la sollicitation de la carte graphique et permettre au logiciel de tourner de manière plus fluide.

Lors de réunions particulièrement intensives faisant appel à de nombreuses diffusions vidéo, cela devrait se traduire au niveau du programme par une réduction énergétique de 50 pour cent par rapport à il y a un an. 'Dans le futur, nous continuerons de collaborer avec des producteurs de CPU et de GPU pour nous assurer que les visioconférences Teams se passent de manière optimale aussi sur la prochaine génération de puces', affirme Robert Aichner, principal group program manager chez Microsoft, sur un blog de l'entreprise.

