Dans un singulier message PR sur Twitter, Microsoft déclare vouloir réintroduire Clippy, le trombone parlant des anciennes versions de Windows Office sous la forme d'un émoji en échange de 20.000 'j'aime'. Suite à une réaction massive, tout semble indiquer que le géant technologique ne peut plus reculer.

Clippy est cet assistant 'pratique' connu par une plus ancienne génération d'utilisateurs et issu de versions précédentes de Microsoft Office. Le trombone parlant genre cartoon devait cependant se contenter d'une programmation très rudimentaire et n'apparaissait que rarement à l'écran pour fournir des conseils ou des suggestions utiles. L'assistant se manifesta pour la première fois dans Office 97, où il interrompait avec enthousiasme votre travail pour vous signaler qu'il lui semblait que vous rédigiez une lettre, alors que vous tentiez surtout de taper un mémoire. Dans Office XP de 2001, Clippy avait disparu, mais au cours de sa brève existence, le petit personnage a eu un impact culturel, comparable à celui d'un personnage comme JarJar Binks.

Voici qu'à présent, Microsoft souhaite donc réintroduire Clippy, sous prétexte qu'en 2021, il aurait encore son mot à dire. Heureusement, il ne s'agirait cette fois-ci pas d'un assistant AI, car même Microsoft ne veut pas souiller autant l'héritage de Cortana. Clippy pourrait devenir un émoji. La firme technologique prétend en effet dans un tweet que Clippy pourrait revenir sous la forme d'un pictogramme, si le tweet en question se voit attribuer 20.000 'j'aime'. Or au moment d'écrire ces lignes, le tweet en est déjà à 135.000 'j'aime', ce qui en fait l'un des tweets les plus populaires que le compte corporate de Microsoft ait jamais envoyés.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

