Microsoft a pour la première fois introduit un fichier d'installation de Windows 11. Les utilisateurs pourront ainsi facilement installer le système d'exploitation sur un nouvel appareil.

Depuis l'annonce de Windows 11, on a eu droit fin juin déjà à un premier 'preview build'. Avec l'arrivée de Windows Insider Preview Build 22000.132, il y a à présent aussi un ISO disponible, susceptible d'être utilisé tant pour une mise à niveau que pour une nouvelle installation complète. L'ISO affiche également la nouvelle procédure d'installation de Windows 11.

Si vous voulez expérimenter l'ISO, vous devez vous enregistrer au Windows Insider Program, puis télécharger le fichier d'installation sur la page Windows Insider Preview Downloads. Ensuite, vous pourrez placer le fichier sur une clé USB 'bootable' et l'installer sur un PC.

La version définitive de Windows 11 est officiellement prévue d'ici la fin de l'année, même si on déjà vu apparaître des indications faisant étant que le système d'exploitation sortirait fin octobre ou début novembre.

Depuis l'annonce de Windows 11, on a eu droit fin juin déjà à un premier 'preview build'. Avec l'arrivée de Windows Insider Preview Build 22000.132, il y a à présent aussi un ISO disponible, susceptible d'être utilisé tant pour une mise à niveau que pour une nouvelle installation complète. L'ISO affiche également la nouvelle procédure d'installation de Windows 11.Si vous voulez expérimenter l'ISO, vous devez vous enregistrer au Windows Insider Program, puis télécharger le fichier d'installation sur la page Windows Insider Preview Downloads. Ensuite, vous pourrez placer le fichier sur une clé USB 'bootable' et l'installer sur un PC.La version définitive de Windows 11 est officiellement prévue d'ici la fin de l'année, même si on déjà vu apparaître des indications faisant étant que le système d'exploitation sortirait fin octobre ou début novembre.