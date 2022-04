L'Explorateur Windows vous permettant de passer en revue votre PC, fait l'objet d'une mise à jour dans Windows 11. Le nouveau concept contient aussi des onglets.

Microsoft affiche le nouveau look sur son blog. Le géant technologique fait clairement comprendre que l'Explorateur, mais aussi Windows 365 ont été améliorés. Le but est de faire travailler les utilisateurs de manière plus hybride et d'avoir donc plus aisément accès à toutes sortes d'environnements dans le nuage de leur entreprise. D'autre part et à partir de l'entreprise même, ils peuvent compter sur une meilleure gestion des terminaux et sur de nouvelles fonctions de sécurité liées au phishing par exemple.

Des exemples de nouvelles fonctionnalités pour employés sont un 'Windows 365 Boot' qui vous permet de démarrer directement votre PC dans votre environnement 'cloud' Windows 365. Microsoft entend aussi fournir une sorte de commutateur pour plusieurs bureaux: un avec votre environnement local et un autre dans Windows 365. Une version hors ligne de cet environnement sera également déployée ultérieurement.

Entre-temps dans l'Explorateur

Mais revenons-en aux onglets. Microsoft promet une mise à jour pour l'Explorateur, qui vous permettra d'ouvrir plusieurs onglets en même temps, comme dans votre navigateur. Et ce, contrairement au système actuel, où vous ouvrez plusieurs fenêtres. La fonction de recherche est aussi améliorée avec ce que Microsoft appelle 'Context IQ', un type d'AI destiné à vous guider plus rapidement vers les documents recherchés sur la base de conseils environnementaux.

