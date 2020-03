Microsoft a racheté Affirmed Networks. Cette entreprise est spécialisée en logiciels pour fournisseurs mobiles et devrait aider Microsoft à être parée pour la 5G.

Affirmed Networks édite du software permettant une évolutivité rapide des réseaux mobiles en fonction de la demande. L'entreprise se base sur l'infrastructure 'cloud'. Voilà qui en fait une aide précieuse pour Microsoft qui, avec son nuage public Azure, pourra désormais proposer des produits spécifiques pour l'industrie réseautique 5G.

Contrairement à aux actuelles technologies de réseau, telles la 4G et la 3G, la 5G est conçue pour les plates-formes ouvertes basées sur le nuage. Voilà qui ouvre la porte à une série de géants technologiques désireux de rejoindre aussi ce secteur et de développer des produits pour les différents fournisseurs. Avec la technologie d'Affirmed Networks, il serait par exemple possible d'accorder la priorité à certains flux de trafic réseautique.

Affirmed Networks existe depuis 2010 et occupe 552 personnes. Elle compte notamment Vodafone, Orange, AT&T et Softbank au nombre de ses clients. Le montant versé par Microsoft pour acquérir l'entreprise n'a pas été communiqué.

