Le Surface Laptop Go a un successeur. Le nouveau modèle dispose surtout d'un nouveau processeur et de Windows 11.

Microsoft avait lancé la première version de l'appareil en 2020. Le Surface Laptop Go 2 en est le successeur. Ce dernier est équipé du processeur quadri-coeur Intel i5 de la 11ème génération et d'une batterie de 41 Wh offrant une autonomie de quelque 13,5 heures, un peu supérieure à celle de son prédécesseur.

Surface Laptop Go 2 © Microsoft

En outre, l'appareil pèse 1,15 kilo, possède un écran tactile de 12,4 pouces et dispose entre autres d'un scanner d'empreintes digitales. Selon Microsoft, la caméra a aussi été améliorée, même s'il s'agit encore et toujours d'un modèle 720p. De plus, le SSD, les touches et le trackpad, l'écran et la batterie sont amovibles, d'après Microsoft. Les spécifications complètes se trouvent ici.

L'appareil de teinte platine sera en vente à partir du 7 juin. La version la plus abordable à 4 Go de RAM et SSD de 128 Go coûtera 669 euros. Le modèle à 8 Go de RAM reviendra à 769 euros et pour celui à 8 Go de RAM et SSD de 256 Go, vous débourserez 869 euros.

