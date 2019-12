Le 6 mai prochain, Microsoft interrompra définitivement Wunderlist, une appli de gestion des tâches de ses utilisateurs. Ces derniers pourront migrer vers une nouvelle appli appelée Microsoft To Do.

Wunderlist même qualifie la migration de nouveau début et la compare à un déménagement: "Déménager peut être une source de stress et d'inquiétude, mais aussi d'enthousiasme et de fraîcheur." Son successeur, To Do, sera davantage associé à Office 365. Une tâche dans Outlook pourra ainsi rejoindre To Do. Les utilisateurs pourront transférer leurs tâches de Wunderlist vers To Do.

Wunderlist a été créée en 2011 par la petite entreprise berlinoise 6Wunderkinder. Elle fut rachetée en 2015 par Microsoft. Deux ans plus tard, le géant des logiciels annonça qu'il supprimerait Wunderlist dès qu'il aurait intégré la fonctionnalité dans son appli To Do.