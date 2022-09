Le clavier prédictif ne sera plus disponible dans l'Apple App Store à partir du 5 octobre.

SwiftKey a été l'un des premiers logiciels pour appareils mobiles à tenter de prévoir votre comportement de frappe des touches. Le clavier essaie en effet de deviner ce que vous êtes en train de taper et vous propose donc des mots: une façon d'accélérer votre vitesse de frappe et le précurseur de la fonction 'auto-complete' qui existe aujourd'hui quasiment partout. Microsoft avait racheté l'entreprise en 2016 et porta l'appli entre autres vers iOS, où elle fut un clavier populaire des années durant.

Or cette appli n'a plus fait l'objet de nouvelles mises à jour depuis un an déjà, ce qui fait que ses utilisateurs se posaient des questions sur son avenir. Dans un courriel adressé à ZDNet, Chris Wolfe, directeur Product Management chez SwiftKey, révèle à présent que l'appli disparaîtra tout simplement bientôt d'iOS. Son support se terminera le 5 octobre, même si l'appli téléchargée continuera néanmoins de fonctionner.

Encore sur Android

L'appli SwiftKey sur Android continuera du reste d'exister, tout comme la technologie sous-jacente aux claviers tactiles Windows, selon Wolfe.

On ignore pourquoi SwiftKey sera supprimée d'iOS. Microsoft ne souhaite en effet pas donner de raison officielle. ZDNet soupçonne que Microsoft enfreint les mesures de sécurité du système d'exploitation d'Apple, ce qui complique l'intégration. Si le clavier ne reçoit pas de données d'entrée, il ne peut par exemple pas apprendre à s'améliorer dans la prévision de mots pour celui/celle qui l'utilise.

