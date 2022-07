Avec un chiffre d'affaires de 408,6 milliards de dollars l'an dernier, le cloud public poursuit sa croissance. Les acteurs en jeu sont nombreux, mais nous constatons que les acteurs principaux évoluent plus rapidement. Dans la cour des grands, Microsoft est celui qui détient la plus grande part de marché.

L'année dernière, les services de cloud public ont connu une croissance de 29 % pour atteindre un chiffre d'affaires supérieur à quatre cents milliards de dollars, selon l'analyste de marché IDC. Microsoft en possède 14,4 % et devient ainsi, de justesse, le leader du marché, suivi de près par AWS avec 13,7 %. Le reste du Top 5 se compose de Salesforce, Google et SAP.

IDC fait toutefois remarquer que la croissance de 29 % ne dit pas tout. L'analyste a également réalisé une sélection des services de cloud fondamentaux ("foundational cloud services"), destinés aux stratégies axées sur le numérique. Dans ce domaine, la croissance s'élève à 38,5 % et Amazon détient 40 % de parts de marché, contre 21,9 % pour Microsoft (Azure).

Dans le cloud public, le SaaS (logiciel en tant que service) constitue le segment le plus important. Il représente un chiffre d'affaires de 177,8 milliards de dollars, soit 43,5 % du total. Microsoft occupe la première place dans ce segment avec 10,9 % de parts de marché. Salesforce (9,9 %) et SAP (4,5 %) lui emboîtent le pas. Avec une croissance de 23,5 % (par rapport à 2020), il s'agit du secteur du cloud public qui enregistre la croissance la moins importante. Cependant, IDC souligne qu'il s'agit également du segment le plus mature.

Worldwide Public Cloud Services Revenue and Year-over-Year Growth, Calendar Year 2021 (revenues in US$ billions) Deployment Category 2021 Revenue Market Share 2020 Revenue Market Share Year-over-Year Growth IaaS $91.3 22.4% $67.3 21.3% 35.6% PaaS $68.2 16.7% $49.1 15.5% 39.1% SaaS - Applications $177.8 43.5% $143.9 45.4% 23.5% SaaS - System Infrastructure Software $71.2 17.4% $56.4 17.8% 26.4% Total $408.6 100% $316.7 100% 29.0% Source: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker, 2H 2021

