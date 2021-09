En reprenant Clipchamp, Microsoft acquiert une appli web permettant aux consommateurs d'éditer des vidéos dans leur navigateur.

Le montant versé par Microsoft pour ce rachat n'a pas été communiqué. Clipchamp existe depuis 2013 et permet d'éditer gratuitement des vidéos au moyen de filtres, modèles, texte ou sons, ou de les ajouter à d'autres vidéos. Il ne s'agit pas d'un outil pour utilisateurs professionnels, mais pour quiconque souhaite éditer une vidéo occasionnellement et rapidement.

Microsoft déclare vouloir améliorer le service. En tant qu'outil arrivant à ses fins sur le PC (c'est ainsi que la carte graphique de votre appareil est utilisée pour générer des vidéos), Microsoft considère Clipchamp comme un prolongement de son actuelle offre Microsoft 365. On ignore cependant encore si cela signifie que l'outil se manifestera également dans d'autres produits de Microsoft, mais il n'y a pas de projet en vue de liquider le service et de l'intégrer ailleurs.

Le montant versé par Microsoft pour ce rachat n'a pas été communiqué. Clipchamp existe depuis 2013 et permet d'éditer gratuitement des vidéos au moyen de filtres, modèles, texte ou sons, ou de les ajouter à d'autres vidéos. Il ne s'agit pas d'un outil pour utilisateurs professionnels, mais pour quiconque souhaite éditer une vidéo occasionnellement et rapidement.Microsoft déclare vouloir améliorer le service. En tant qu'outil arrivant à ses fins sur le PC (c'est ainsi que la carte graphique de votre appareil est utilisée pour générer des vidéos), Microsoft considère Clipchamp comme un prolongement de son actuelle offre Microsoft 365. On ignore cependant encore si cela signifie que l'outil se manifestera également dans d'autres produits de Microsoft, mais il n'y a pas de projet en vue de liquider le service et de l'intégrer ailleurs.