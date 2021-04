Le groupe technologique Microsoft serait sur le point de conclure un méga-accord dans les domaines de l'intelligence artificielle (AI) et de la technologie vocale.

Des initiés signalent à l'agence de presse Bloomberg que la firme américaine est en négociations poussées en vue de racheter Nuance Communications, également établie aux Etats-Unis.

Un montant de 16 milliards de dollars est évoqué. Précédemment, Nuance avait aidé le géant technologique Apple à lancer son assistant Siri piloté par la voix. L'entreprise édite des logiciels pour différents secteurs, dont les soins de santé et l'industrie automobile. La technologie vocale de l'entreprise provient en partie de la firme Lernout & Hauspie autrefois rachetée et entre-temps disparue.

Un très important rachat

Selon les sources, le rachat pourrait être annoncé officiellement ce lundi. Si tel était le cas, ce serait le deuxième plus important rachat jamais effectué par Microsoft. En 2016, le groupe avait en effet encore déboursé 26,2 milliards de dollars pour acquérir LinkedIn.

