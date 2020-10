Microsoft présente son tout nouvel ordinateur portable Surface. La tablette Surface Pro X 2-en-1 fait pour sa part l'objet d'une mise à jour.

Le Surface Laptop Go est un ordinateur portable 'classique' avec son écran tactile PixelSense de 14,2 pouces. Il est équipé d'un clavier à part entière (à l'exception du pavé numérique à droite) et pèse 1,110 kilo.

Sous le capot, on trouve un processeur Intel i5 Quad Core de la 10ème génération. Le Surface Laptop Go propose aussi un connecteur USB-C et un connecteur USB-A, une prise casque de 3,5mm et un port Connect. Il incorpore aussi une webcam de 720p, Bluetooth 5.0 et wifi 6.

L'appareil se décline en trois configurations: pour 629 euros, vous obtiendrez une version à 4 giga-octets de RAM et 64 giga-octets d'espace de stockage. Pour 799 euros, vous disposerez de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage, alors que pour 999 euros, vous bénéficierez de 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage.

A noter aussi que la Surface Pro X existante est actualisée. Il s'agit là de la tablette 2-en-1 à clavier de Microsoft. L'appareil sera désormais équipé d'un processeur SQ2 (sur architecture ARM), alors que la génération précédente devait se contenter d'un SQ1. Il sera aussi disponible non seulement en noir, mais aussi en teinte platine.

Il incorporera une batterie offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie. Mais pour bénéficier du nouveau processeur, vous devrez payer un peu plus. La nouvelle tablette Pro X la plus abordable reviendra à 1.699 euros (16 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage), alors que l'ancienne version avec les mêmes spécifications coûtait 1.649 euros. La version à 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage sera vendue à 2.049 euros.

Enfin, Microsoft propose aussi une série d'accessoires tels un clavier compact, un pavé numérique, un 4K wireless display adapter, des oreillettes sans fil et des souris au design de la série Surface.

Les deux appareils seront disponibles à partir du 27 octobre.

