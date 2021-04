Microsoft rafraîchit sa gamme d'ordinateurs Surface. Le design du nouveau produit reste inchangé, mais la batterie, notamment, offre une autonomie plus longue.

Le Surface Laptop 4 se décline en plusieurs versions différant en fonction du processeur et de la taille de l'écran.

13,5 pouces

Avec cette taille d'écran, vous pourrez choisir entre un processeur AMD Ryzen 5 4680U (avec ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de capacité de stockage la version de base proposée à 1.129 euros) et un Intel Core i5-1135G7 ou i7-1185G7 (11ème génération) à 8 ou 16 Go de RAM.

15 pouces

Si vous souhaitez un écran plus grand, vous aurez le choix entre un AMD Ryzen 7 4980U (8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de capacité de stockage) ou un Intel Core i7-1135G7 (16 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage). Ce dernier est aussi la variante la plus chère (1.849 euros TVA incluse). Ces appareils seront disponibles à partir du 27 avril.

© Microsoft

Tous les modèles disposent d'une webcam de 720p, de Bluetooth 5.0, de wifi 6 et du stockage SSD. La principale limite porte sur le nombre de connecteurs. Outre un connecteur casque de 3,5 mm, le Surface 4 ne possède qu'un seul connecteur USB-C et qu'un seul connecteur USB-A (le port USB classique). Tout cela peut être étendu via un module d'accueil qui se branche sur le port Surface Connect.

Surface Laptop 4 © Microsoft

La principale nouveauté du Surface 4 réside dans la plus longue autonomie de la batterie. Chez le modèle haut de gamme (15 pouces et CPU Intel), elle atteint 16,5 heures et chez le modèle basique (13,5 pouces et CPU AMD), elle est même de 19 heures.

