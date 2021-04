Calibri va disparaître au bout de quinze années en tant que police de caractères par défaut dans Microsoft Office. Une nouvelle police 'sans serif' devrait lui succéder.

Vous ne vous êtes peut-être pas souvent focalisé sur Calibri, mais c'est probablement la police de caractères avec laquelle vous rédigez tous vos documents. Depuis une quinzaine d'années, elle est en effet la police activée par défaut lorsque vous ouvrez un nouveau document dans Office.

Mais plus pour longtemps. 'Calibri est depuis 2007 la police de caractères par défaut pour tout document chez Microsoft, parce qu'elle a remplacé à l'époque Times New Roman dans l'ensemble de la suite Office', mentionne le Microsoft Design Team sur un blog. 'Elle a rendu bien des services, mais nous croyons qu'il est temps d'évoluer.'

Petit concours

Il n'y a pas encore de véritable remplaçante. L'entreprise a commandé cinq concepts auprès de designers. L'un d'entre eux sera choisi sur base des réactions des clients. Il s'agit de polices 'sans serif' (donc sans l'empattement bien connu de Times New Roman) appelées Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford et Grandview.

Toute personne abonnée à Microsoft 365, peut tester ces polices. Elles ont été ajoutées en tant que 'cloud font' à la base de données, ce qui devrait vous permettre de les télécharger à partir de votre programme.

