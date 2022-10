La marque Office disparaît en grande partie au bout de 32 ans. Microsoft 365 devient en effet la nouvelle appellation de la suite bureautique de l'entreprise.

Microsoft expérimente depuis un certain temps déjà le nom Microsoft 365. En 2020, ce dernier était subitement devenu l'appellation d'une offre professionnelle comprenant tant Windows 10 qu'Office 365. A présent, ce changement de marque s'étend d'Office 365 à Microsoft 365.

Dans les mois à venir, il y aura aussi une nouvelle icône et un nouveau look. Les noms des programmes individuels tels Word et PowerPoint restent inchangés. Ils continueront aussi d'être vendus séparément pour ceux qui le souhaitent.

Les abonnements existants s'appellent actuellement déjà Office 365. Tout client qui achète la suite, reçoit encore et toujours 'Office 2021'. Office LTSC (Long Term Servicing Channel) conserve également son appellation.

Microsoft expérimente depuis un certain temps déjà le nom Microsoft 365. En 2020, ce dernier était subitement devenu l'appellation d'une offre professionnelle comprenant tant Windows 10 qu'Office 365. A présent, ce changement de marque s'étend d'Office 365 à Microsoft 365.Dans les mois à venir, il y aura aussi une nouvelle icône et un nouveau look. Les noms des programmes individuels tels Word et PowerPoint restent inchangés. Ils continueront aussi d'être vendus séparément pour ceux qui le souhaitent.Les abonnements existants s'appellent actuellement déjà Office 365. Tout client qui achète la suite, reçoit encore et toujours 'Office 2021'. Office LTSC (Long Term Servicing Channel) conserve également son appellation.