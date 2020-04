Microsoft n'organisera plus que des événements en ligne dans le reste de cette année. Il est même possible que cette mesure soit étendue au premier semestre de l'an prochain.

"En raison des défis lancés par le covid-19, nous adaptons nos événements et notre stratégie. Durant le reste de 2020, nous nous ferons un plaisir d'expérimenter de nouvelles plates-formes en vue de fournir à nos partenaires, clients et développeurs des expériences numériques de la meilleure qualité", déclare l'entreprise à ZDNet.

Des sources de ZDNet vont même jusqu'à prétendre que cette mesure sera prolongée durant la première moitié de 2021, mais Microsoft se contente de dire qu'elle évaluera la situation au terme de cette année.

Microsoft avait notamment planifié Ignite 2020 en septembre et la conférence des partenaires Inspire 2020 en juillet. L'entreprise avait précédemment déjà annulé Build 2020 prévu en mai.

"En raison des défis lancés par le covid-19, nous adaptons nos événements et notre stratégie. Durant le reste de 2020, nous nous ferons un plaisir d'expérimenter de nouvelles plates-formes en vue de fournir à nos partenaires, clients et développeurs des expériences numériques de la meilleure qualité", déclare l'entreprise à ZDNet.Des sources de ZDNet vont même jusqu'à prétendre que cette mesure sera prolongée durant la première moitié de 2021, mais Microsoft se contente de dire qu'elle évaluera la situation au terme de cette année.Microsoft avait notamment planifié Ignite 2020 en septembre et la conférence des partenaires Inspire 2020 en juillet. L'entreprise avait précédemment déjà annulé Build 2020 prévu en mai.