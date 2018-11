Microsoft met la main sur l'entreprise de (chat)bots Xoxco

Microsoft a signé un accord pour racheter l'entreprise de bots Xoxco. Voilà ce que révèle le géant technologique lui-même sur son blog. Xoxco est spécialisée en chatbots et en intelligence artificielle pour les communications. Elle existe depuis 2009 et est notamment à l'initiative du premier bot qui, dans Slack, aidait à planifier des réunions.

Grâce à cette reprise, Microsoft va de nouveau étendre son expertise AI. L'entreprise souhaite en effet (tout comme Google du reste) mettre l'intelligence artificielle à la portée de davantage de développeurs, même ceux qui ne sont pas spécialisés dans l'AI. Dans ce cadre, elle mise notamment sur sa plate-forme Azure et sur ses structures bot dans GitHub. "Par ce rachat, nous continuerons de peaufiner notre approche visant la démocratisation du développement de l'AI, tant l'AI communicative que les dialogues, et d'intégrer ces expériences là où les gens communiquent", écrit Lili Cheng, Corporate Vice President, Conversational AI, sur le blog de Microsoft.

Xoxco est la quatrième entreprise AI que Microsoft rachète cette année. En mai, elle avait absorbé le spécialiste en AI de communication Semantic Machines, avant de reprendre en juillet le développeur AI Bonsai et en septembre Lobe, une entreprise qui conçoit des modèles AI dans le but de simplifier la vie des développeurs en intégrant l'intelligence artificielle dans leurs applications. Le géant technologique mise donc nettement sur la communication en tant que nouvelle forme de pilotage d'appareils. Il a déjà lancé plusieurs chatbots, dont le plus connu est probablement Tay.ai (qui a échoué). De plus, il devrait via ces rachats également fortement améliorer l'AI de son assistant numérique.