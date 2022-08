Malgré la baisse des crypto-cours, il s'avère encore et toujours intéressant pour les criminels d'utiliser les ordinateurs de tiers par le biais d'un malware, afin d'extraire des crypto-monnaies.

Voilà ce que révèle le géant technologique dans un nouveau rapport. Microsoft y prévient que les crypto-monnaies valent peut-être moins qu'il y a quelques mois, mais elles représentent néanmoins toujours un moyen important pour les organisations criminelles. La popularité du 'cryptojacking' (crypto-piratage) est par conséquent toujours élevée, selon Microsoft. En recourant au cryptojacking, les agresseurs infectent les ordinateurs ciblés au moyen d'un malware qui extrait des crypto-espèces pour eux, aux frais (d'électricité) de l'utilisateur contaminé.

Dans un communiqué posté sur son blog, Microsoft signale qu'elle détecte chaque mois encore des centaines de milliers de cryptojackers via son service antivirus. En raison du besoin de beaucoup de puissance de calcul, les maliciels sont surtout placés sur des serveurs et des machines virtuelles et pas tellement sur votre ordinateur portable à la maison. XMRig, un malware créé pour extraire le Monero, est particulièrement populaire. Cette dernière monnaie est entièrement anonyme et est de ce fait considérée comme se prêtant le mieux aux activités illégales.

