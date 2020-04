Microsoft va supporter six mois de plus la version 1809 de Windows 10. C'est là surtout une bonne nouvelle pour les entreprises qui ont sauté quelques importantes phases de mise à jour. Plusieurs applications SharePoint continueront elles aussi d'être supportées.

La version 1809 de Windows 10 était sortie en octobre 2018 et devait normalement recevoir un support jusqu'au 12 mai 2020. Ce support est à présent prolongé jusqu'au 10 novembre 2020. Ce prolongement vaut pour Windows 10 Home, Pro for Workstations et IoT Core.

Microsoft cite la crise du corona comme principale raison à sa décision. La firme estime en effet que les utilisateurs et les départements IT ont actuellement autre chose à penser qu'à mettre à niveau leurs ordinateurs. En raison du prolongement, la version 1809 de Windows 10 continuera de recevoir les mises à jour pour corriger les bugs et les problèmes de sécurité.

Depuis Windows 10, Microsoft n'a plus sorti de versions complètement nouvelles de Windows. Le système d'exploitation fait l'objet d'une importante mise à jour tous les six mois. Quiconque le souhaite, peut sauter plusieurs fois ces importantes mises à jour, tout en recevant encore les updates sécuritaires. Cela s'avère surtout pratique pour les entreprises qui préfèrent en rester à une même version pendant assez longtemps et ce, même si ces anciennes versions ne sont donc pas supportées indéfiniment.

La version 1809 est surtout connue, parce qu'elle provoqua pas mal de problèmes au début, comme des suppressions de données d'utilisateurs. Microsoft décida dans un premier temps d'interrompre sa mise à jour pour en déployer en novembre une version adaptée.

Des parties de SharePoint, spécifiquement SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 et Project Server 2010, continueront elles aussi d'être supportées. Leur support, qui se termine normalement le 13 octobre 2020, se poursuivra jusqu'au 13 avril 2021.

