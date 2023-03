L'appli Phone Link de Microsoft permettant aux utilisateurs de Windows 11 d'envoyer des SMS et d'appeler à partir de leur bureau, supporte désormais aussi les iPhones. Cependant, la nouvelle fonction n'est pas encore disponible pour tout un chacun et présente également quelques lacunes.

Pour pouvoir installer la mise à jour de Phone Link, vous devez commencer par vous inscrire au programme Windows Insider (allez pour cela dans Paramètres/Windows Update). Mais cela ne suffit pas encore, car initialement, seul un petit pourcentage de ces utilisateurs pourra exploiter la nouvelle fonction. 'Nous déploierons progressivement la mise à jour vers plus d'utilisateurs', peut-on lire sur le blog de Microsoft.

Moins polyvalent

Les 'chanceux' qui sont pris directement en considération, peuvent désormais grâce à Phone Link téléphoner et envoyer/recevoir des messages textuels (SMS et iMessages) via leur iPhone, mais aussi consulter les notifications directement sur leur desktop. Il leur suffit pour cela de connecter le smartphone au PC via Bluetooth et d'approuver certains paramètres logiciels.

Il n'empêche que Phone Link n'est pas encore aussi polyvalent que la propre solution d'Apple pour iOS et macOS, appelée simplement Messages (ex-iChat). C'est ainsi que les utilisateurs ne peuvent provisoirement pas envoyer de photos et de vidéos, alors que l'appli ne supporte pas non plus les clavardages de groupe. On ignore si ces possibilités seront ajoutées par la suite.

