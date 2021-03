Sous l'appellation Microsoft Power FX, Microsoft introduit un langage de programmation pour la Power Platform.

Power FX est actuellement un langage de programmation permettant de créer des applications canevas dans Microsoft Power Apps. L'objectif est d'étendre à présent le langage à l'ensemble de la Power Platform sous la forme d'un langage de programmation 'low code'.

Selon Microsoft, le langage émane pour le reste d'Excel, ce qui fait que les utilisateurs d'Excel pourront utiliser leur connaissance de la programmation pour Power FX.

Le langage est aussitôt disponible. Ultérieurement cette année, il sortira aussi sous la forme d'un projet open source sur GitHub.

En outre, l'entreprise annonce entre autres de nouvelles capacités AI dans Power Virtual Agents, ce qui devrait générer des chatbots plus intelligents. Il y aura également une plus grande intégration entre Dynamics 365 et MS Teams, ce qui permettra notamment de transférer des données de Dynamics 365 vers Teams.

